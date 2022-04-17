Москва, , 08:00 — REGNUM Температура воздуха в Москве днём 17 апреля будет до +6 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Дождь в Москве Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Ожидается облачная погода с прояснениями, местами — небольшие осадки. Ветер ожидается северо-восточный — 6−11 м/c.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в столице количество осадков в апреле превысит месячную норму.

«Действительно, месяц оказался богатым на осадки. За эти дни в столице уже выпало более 60% от месячной нормы. Температурные показатели тоже уступают на 1,5−2 градуса тем, которые должны быть», — отметил он.