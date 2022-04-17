Киев, , 07:59 — REGNUM Перед сдачей Херсона Служба безопасности Украины (СБУ) завербовала групп для проведения диверсий на территориях, освобождённых Вооружёнными силами России. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на архивные документы СБУ.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Из обнаруженных в детской больнице документов следует, что Службой безопасности Украины перед уходом из Херсона были завербованы члены местной территориальной обороны. Правоохранители полагают, что по указанию СБУ вербовку для «подрывной работы в тылу российских войск» проводил начальник отделения полиции в порту «Херсон» отдела главного управления национальной полиции в Херсонской области Максим Жарков. В его квартире во время обыска нашли секретные документы, боеприпасы.

В настоящее время устанавливаются другие члены ячейки.

Отметим, что Херсон с 24 февраля находится под контролем Вооружённых сил России.

Напомним, что в Херсоне в марте обезвредили группу радикальных украинских экстремистов, а в апреле российские военнослужащие нашли в детской областной больнице спрятанный архив с личными делами силовиков Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля из документов, обнаруженных в Херсоне сотрудниками силовых ведомств России, стало известно о работе на Службу внешней разведки Украины девушек лёгкого поведения.

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