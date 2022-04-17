Ханты-Мансийск, 17 апреля, 2022, 07:57 — ИА Регнум. В Югре возбуждение уголовного дела в отношении работодателя помогло сотрудникам предприятия получить причитающуюся заработную плату на общую сумму 5,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Сергій Ткаченко В ожидании зарплаты

По версии следствия руководство сельхозфирмы в период с января 2021 года более года не выплачивало заработную плату и иные, установленные законом, выплаты 34 работникам предприятия. Из-за отсутствия заработка часть сотрудников была вынуждена уволиться.

В отношении руководства фирмы было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 145.1 УК РФ («Полная невыплата заработной платы и иных выплат»). После этого стали приниматься меры для изыскания финансовых ресурсов, в том числе путём привлечения инвесторов, для стабилизации экономического состояния и развития производства. В итоге задолженность перед работниками погашена, включая выходное пособие уволившимся.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, АО «Липецкий хладокомбинат» и его руководитель привлечены административной ответственности за задержку выплаты работникам заработной платы в общей сумме три миллиона рублей.