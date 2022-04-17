Лондон, , 07:56 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 21−22 апреля впервые посетит Индию в качестве главы правительства. Об этом 16 апреля сообщает его канцелярия.

Борис Джонсон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Целью визита заявлено «углубление долгосрочного партнёрства ради мира и процветания» в условиях нарастания «глобальных экономических вызовов и угроз со стороны авторитарных государств».

Ожидается, что 21 апреля Джонсон встретится с представителями местного бизнес-сообщества в городе Ахмадабаде (штат Гуджарат) на западе страны, а 22 апреля проведёт переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Нью-Дели.

Борис Джонсон «Критически важно, чтобы демократии и друзья держались друг за друга. Индия, будучи важной экономической державой и крупнейшей демократией в мире, — очень ценный стратегический партнёр Соединённого Королевства в нынешние времена неопределённости».

В ходе визита планируется обсудить ход дискуссий по заключению соглашения о свободной торговле между странами. Также британская сторона рассчитывает активизировать оборонное сотрудничество Индии и Великобритании, предусмотренное согласованным ранее всеобъемлющим планом укрепления партнёрства по ряду направлений на ближайшие 10 лет.

Напомним, 24 марта власти Индии отменили визит в страну делегации Великобритании на фоне ситуации на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что США продолжают требовать от Индии снижения закупок военной техники и оборудования у России, и больше инвестировать в те типы вооружений, «которые сделают нас по-прежнему совместимыми».

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