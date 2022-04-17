Москва, 17 апреля, 2022, 07:56 — ИА Регнум. Облегчить проявление аллергии на цветение помогут солнцезащитные очки, а также одежда с длинными рукавами. Такой совет дала иммунолог-аллерголог, кандидат медицинских наук Надежда Логина.

ИА REGNUM Цветение черемухи в Кронштадте

Она отметила в разговоре с RT, что медицинские маски не защищают от проникновения пыльцы в органы дыхания. Для этих целей необходим респиратор.

Также врач рекомендовала аллергикам проводить влажную уборку помещений, и принимать душ сразу после нахождения в зоне цветения.

«Принять душ сразу после нахождения в зоне цветения, вымыть голову. … Пыльца может накапливаться, попадать на постельные принадлежности… и пациенты будут испытывать дискомфорт не только во время пребывания на улице, но и в собственной спальне», — добавила она.