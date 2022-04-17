Байкальск, Иркутская область, 17 апреля, 2022, 07:53 — ИА Регнум. Прокуратура Иркутской области обнаружила незаконные майнинговые фермы на ТЭЦ в Байкальске. К тому же они угрожали промышленной безопасности объекта. Подробности сообщает сайт надзорного ведомства.

Прокуратура Иркутской области Иркутская область. Незаконный майнинг на территории ООО «Теплоснабжение»

ООО «Теплоснабжение» в нарушение законодательства о защите конкуренции с незаконного согласия администрации Байкальска заключено три договора субаренды нежилых помещений с юридическими лицами, осуществляющими добычу криптовалюты (майнинг).

Данные договоры также заключены без проведения конкурентных процедур и направлены на использование муниципального имущества не по целевому назначению. Более того «майнинговые фермы» расположены в непосредственной близости от технологического оборудования ТЭЦ, что создает угрозу промышленной безопасности объекта.

Прокуратурой в судебном порядке инициировано истребование муниципального имущества (помещений, занятых «майнерами») из чужого незаконного владения.

Кроме того, в действиях одного из «майнеров» выявлены грубые нарушения требований пожарной безопасности, в связи с чем в его адрес подготовлено представление, а также инициировано возбуждение дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности).

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники ГУ МЧС России по Иркутской области отмечают значительный рост числа пожаров, на которых было обнаружено поврежденное майнинговое оборудование.

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