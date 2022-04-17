* «Азова" — запрещённая в России организация

Киев, , 07:43 — REGNUM Неонацисты полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разместили склад боеприпасов на территории оздоровительного комплекса «Ялта» под Мариуполем.

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Этот комплекс в с. Урзуф на побережье Азовского моря (в 40 км к западу от Мариуполя) «азовцы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выбрали для своей базы.

«Склад боеприпасов — (в подвале) под комплексом «Ялта». Огромное количество ящиков с боеприпасами. Ходить здесь нужно аккуратно, территория большая — проверить все на «сюрпризы» не удается», — передает РИА Новости.