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Боевики «Азова"* разместили склад боеприпасов в подвале санатория «Ялта»
*«Азова" — запрещённая в России организация
Киев,
17 апреля 2022, 07:43 — REGNUM Неонацисты полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разместили склад боеприпасов на территории оздоровительного комплекса «Ялта» под Мариуполем.
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Этот комплекс в с. Урзуф на побережье Азовского моря (в 40 км к западу от Мариуполя) «азовцы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выбрали для своей базы.
«Склад боеприпасов — (в подвале) под комплексом «Ялта». Огромное количество ящиков с боеприпасами. Ходить здесь нужно аккуратно, территория большая — проверить все на «сюрпризы» не удается», — передает РИА Новости.
История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной “империи лжи” создает России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», сказал президент. Он также призвал солдат украинской армии сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.