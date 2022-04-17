Ашхабад, , 07:39 — REGNUM Нижняя палата парламента Туркмении — Халк Маслахаты — ратифицировала соглашения с Казахстаном о морских и сухопутных границах. Об этом 17 апреля сообщает «Туркменпортал».

На заседании Халк Маслахаты было принято постановление «О ратификации Договора между Туркменистаном и Республикой Казахстан о делимитации туркмено-казахстанской госграницы и разграничении смежных участков рыболовных зон на Каспийском море», а также «О ратификации Соглашения между правительством Туркменистана и правительством Республики Казахстан о режиме туркмено-казахстанской госграницы».

Договор между Туркменией и Казахстаном о делимитации и процессе демаркации туркмено-казахстанской госграницы был подписан главами двух государств в июле 2001 г. в Астане.