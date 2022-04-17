Москва, 17 апреля 2022, 07:37 — REGNUM Юбилейный концерт «С тобой и навсегда» основателя групп «Хор Турецкого» и Soprano Михаила Турецкого пройдёт на сцене Государственного Кремлёвского дворца 17 апреля. Об этом Народный артист России рассказал агентству ТАСС.
Турецкий рассказал, что среди гостей концерта будут Александр Розенбаум и Михаил Шуфутинский. Он добавил, что Иосиф Кобзон, если бы был жив, стал бы главным гостем на этом празднике. Турецкий подчеркнул, что считает Кобзона своим наставником.
Певцу и хормейстеру Михаилу Турецкому исполнилось 60 лет 12 апреля. В 2010 году Турецкий удостоен звания Народного артиста России, в 2017 году – стал лауреатом Премии правительства РФ.