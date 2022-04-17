Москва, 17 апреля, 2022, 07:37 — ИА Регнум. Юбилейный концерт «С тобой и навсегда» основателя групп «Хор Турецкого» и Soprano Михаила Турецкого пройдёт на сцене Государственного Кремлёвского дворца 17 апреля. Об этом народный артист России рассказал агентству ТАСС.

Кирилл Никитенко Михаил Турецкий

Турецкий рассказал, что среди гостей концерта будут Александр Розенбаум и Михаил Шуфутинский. Он добавил, что Иосиф Кобзон, если бы был жив, стал бы главным гостем на этом празднике. Турецкий подчеркнул, что считает Кобзона своим наставником.

Певцу и хормейстеру Михаилу Турецкому исполнилось 60 лет 12 апреля. В 2010 году Турецкий удостоен звания народного артиста России, в 2017 году – стал лауреатом Премии правительства РФ.