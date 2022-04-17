Киев, , 07:36 — REGNUM Перед бегством из Херсона СБУ завербовала членов местной территориальной обороны для диверсий на освобожденных территориях в тылу ВС России, следует из документов в архиве СБУ.

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Данные бумаги нашли при работе с архивом личных дел силовиков ВСУ, который обнаружили в Херсонской детской облбольнице, передает РИА Новости.

«При работе с архивом вышли на начальника отделения полиции в порту «Херсон» главного управления нацполиции в Херсонской обл. Жаркова Максима Владимировича, участника АТО… Выяснилось, что Жарков по указанию СБУ завербовал членов теробороны для подрывной работы в тылу российских войск», — рассказал сотрудник одного из российских силовых ведомств.

Херсон находится под контролем ВС России с 24 февраля.