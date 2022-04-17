Пуэрто-Айора, Эквадор, , 07:33 — REGNUM Неизвестный ранее вид гигантских черепах был обнаружен исследователями на острове Сан-Кристобаль, самом старом из островов Галапагосского архипелага. Об этом 16 апреля сообщает испанское издание El Pais.

Морская черепаха

Остров входит в состав Галапагосского морского заповедника и на нём в настоящее время обитают 8 тысяч особей черепах. Как установили биологи, эти черепахи являются представителями нового вида, а не подвида галапагосской черепахи Chelonoidis chathamensis, как полагали ранее.

Уточняется, что исследователи в 2019 году во время переписи особей черепах в Сан-Кристобале взяли у них образцы тканей и крови. Были проведены генетические тесты и выяснилось, что результаты не соответствуют исходным данным, полученным в 1906 году Калифорнийской академией наук о видах черепах на острове, изученных по скелетам. Лабораторные исследования ясно показали, что вид черепах, обитающих на Сан-Кристобале, ещё не идентифицирован и не был классифицирован.

Один из участников исследовательской группы Дэнни Руэда пояснил, что у черепах прибрежной зоны острова Сан-Кристобаль совершенно иной панцирь, если сравнить их с черепахами влажной зоны Галапагосских островов. Именно их останки эксперты изучали и анализировали в 1906 году.

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