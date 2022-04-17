Салехард, 17 апреля, 2022, 07:31 — ИА Регнум. На Ямале предприятия рыбодобывающего комплекса получат государственную поддержку. Об этом сообщает пресс-служба департамента агропромышленного комплекса ЯНАО.

Иван Шилов ИА REGNUM Ямал

В реестр получателей финансовой помощи вошли 38 организаций. Субсидию можно направить на компенсацию затрат, в том числе оплату труда, коммунальные платежи, аренду торговых помещений, ветеринарно-санитарные услуги и услуги банка.

Сегодня, по данным департамента, глубокую переработку рыбы в регионе осуществляют девять предприятий, выпускающих консервированную, копчёную, вяленую, солёную, сушеную, снековую продукцию. В 2022 году на Ямале планируют увеличить выпуск готовой рыбной продукции почти в два раза — с 1,5 тыс. тонн до 2,7 тыс. тонн. Промышленное рыболовство на Ямале ведут свыше 100 организаций различных форм собственности. Ежегодный объём вылова составляет свыше 10 тыс. тонн.