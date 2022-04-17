Барнаул, 17 апреля, 2022, 07:30 — ИА Регнум. Алтайские спасатели обеспокоены ростом числа природных пожаров. По данным территориального ГУ МЧС РФ, только за 16 апреля в регионе ликвидировано 244 возгорания, в том числе, 185 случаев возгораний травы.

ФБУ «Авиалесоохрана» Пожар

По результатам работы надзорных органов за минувшие сутки составлено 18 протоколов, к административной ответственности привлечено семеро человек, вынесено 126 предостережений. Для контроля обстановки и обеспечения оперативного реагирования в крае работали 654 патрульные группы, 121 патрульно-маневренная, 46 патрульно- контрольных групп.

Выставлено 28 временных противопожарных постов (57 чел, 28 ед. техники). Спасатели в суточном режиме дежурят в населённых пунктах, особо подверженных пожарной опасности. Оперативные группы Главного управления, оснащённые беспилотными авиасистемами, контролируют обстановку в окрестностях Рубцовска и Барнаула.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сибирском федеральном округе началась борьба с ландшафтными пожарами. Специалисты МЧС России перешли в режим повышенной готовности.

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