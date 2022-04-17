Москва, 17 апреля, 2022, 07:23 — ИА Регнум. Ракеты-носители, которые ранее планировали использовать для запуска спутников OneWeb, будут задействованы для выведения на орбиту аппаратов отечественных частных компаний, заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Об этом пишет журнал «Русский космос».

Ракета с кораблем «Союз» перед стартом

Вопросы предоставления высвободившихся ракет под проекты частных российских компаний обсуждались на отраслевом совещании. В нём приняли участие руководители Роскосмоса и частных компаний «Газпром Космические системы», Success Rockets, НПК «БАРЛ», «Аэроспейс Кэпитал», «Стратонавтика», «Орбитальный экспресс» и других.

«Приняты решения об оказании поддержки стартапам, частным космическим компаниям в получении лицензии на космическую деятельность, а также об их допуске на особых условиях к ресурсно-испытательной базе предприятий Роскосмоса», — заявил Рогозин.

Планируется, что большая часть спутников частных компаний будет предназначена для дистанционного зондирования Земли. Также ожидается запуск научных и телекоммуникационных аппаратов.

Запуски для отечественных частников будут проводиться на льготных условиях. Отмечается, что ряд компаний готов подготовить свои спутники к запуску в течение одного-трёх лет.

Британская компания OneWeb занималась созданием орбитальной группировки для создания системы спутникового интернета. Запуски космических аппаратов проводились российскими ракетами «Союз» на контрактной основе.

После введения антироссийских санкций странами Запада в Роскосмосе потребовали от OneWeb гарантий того, что эти спутники не будут использоваться в военных целях. Компания не предоставила таких гарантий, что привело к разрыву отношений с Роскосмосом.