Лима, , 07:10 — REGNUM Президент Перу Педро Кастильо в связи с ужасным случаем сексуального насилия в отношении похищенной трёхлетней девочки предложил ввести в стране обязательную химическую кастрацию для насильников. Об этом 16 апреля сообщает пресс-служба правительства.

Жертвы насильников

В настоящее время правительство проводит обсуждение такой радикальной меры, действующей во многих государствах мира. Для её введения необходимо внести изменения в национальный уголовный кодекс.

Педро Кастильо «Этот ужасный и нечеловеческий поступок заставляет нас как государство подумать о внедрении более жёсткой государственной политики, которая защищала бы права самых незащищённых, которыми являются наши дети. Химическая кастрация — это вариант, мы не можем больше ждать».

Напомним, 13 апреля правоохранители задержали 48-летнего мужчину, который накануне похитил и, по версии следствия, изнасиловал трёхлетнюю девочку.

Как сообщало ИА REGNUM, похищение и изнасилование трёхлетней девочки в Чиклайо, в северном перуанском регионе Ламбайяке, вызвало возмущение и гнев тысяч граждан Перу.

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