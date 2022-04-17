Президент Перу предложил ввести химическую кастрацию для насильников
Лима, 17 апреля, 2022, 07:10 — ИА Регнум. Президент Перу Педро Кастильо в связи с ужасным случаем сексуального насилия в отношении похищенной трёхлетней девочки предложил ввести в стране обязательную химическую кастрацию для насильников. Об этом 16 апреля сообщает пресс-служба правительства.
В настоящее время правительство проводит обсуждение такой радикальной меры, действующей во многих государствах мира. Для её введения необходимо внести изменения в национальный уголовный кодекс.
Напомним, 13 апреля правоохранители задержали 48-летнего мужчину, который накануне похитил и, по версии следствия, изнасиловал трёхлетнюю девочку.
Как сообщало ИА REGNUM, похищение и изнасилование трёхлетней девочки в Чиклайо, в северном перуанском регионе Ламбайяке, вызвало возмущение и гнев тысяч граждан Перу.