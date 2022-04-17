Братск, Иркутская область, , 07:09 — REGNUM В Иркутской области взят под стражу 44-летний житель Братска, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, сопряженное с разбоем»).

Убийство Pixabay.com

По версии следствия, 31 июля 2004 года мужчина находился в квартире своей знакомой, расположенной на ул. Подбельского. Зная, что в квартире имеются деньги и наркотические средства, с целью завладения ими мужчина решился на убийство. Подозреваемый задушил 29-летнюю девушку, после чего похитил имущество и скрылся с места преступления.

В 2005 году производство предварительного следствия по уголовному делу было приостановлено в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.

В апреле 2022 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, работая над изучением архивных уголовных дел, сотрудникам полиции и следователям СК удалось установить и задержать подозреваемого. На допросе он дал признательные показания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее СУ СК РФ по Иркутской области известил об окончании расследования уголовного дела в отношении 52-летнего мужчины, обвинённого в убийстве из корыстных побуждений: преступный замысел удалось раскрыть спустя 25 лет.

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