Берлин, 17 апреля, 2022, 07:05 — ИА Регнум. Увеличение поставок оружия на Украину ради предотвращения продовольственного кризиса поддержал министр продовольствия и сельского хозяйства Германии Джем Оздемир. Такое заявление глава минсельхоза ФРГ сделал в интервью, опубликованном 17 апреля медиагруппой Funke.

(сс) Brandon Gregory Пусты полки в продовольственном магазине

Как пояснил Оздемир, на территории Украины, вероятнее всего, идёт активное уничтожение сельскохозяйственной инфраструктуры и нарушаются логистические цепочки поставок. Создавшаяся ситуация, по мнению главы минсельхоза Германии, может отрицательно сказаться на украинском сельском хозяйстве, а значит, и на мировых поставках продовольствия. Именно поэтому, как утверждает Оздемир, Западу следует поддержать Украину поставками эффективного оружия, и Германия должна принимать в этом активное участие.

Также Оздемир напомнил и о климатическом кризисе, который стал причиной катастрофических неурожаев в ряде стран мира. По мнению главы минсельхоза ФРГ, Всемирный продовольственный комитет ООН должен взять на себя ведущую роль в борьбе с мировыми трудностями с поставками продовольствия.

«Здесь мы должны договориться по фундаментальным, структурным вопросам сельскохозяйственной и продовольственной политики во всем мире. Глобальные проблемы требуют глобальных решений», — добавил Оздемир.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что при ограничении поставок энергоресурсов из России уровень инфляции в Германии может достигнуть 10%.