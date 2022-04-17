Пекин, , 06:48 — REGNUM Вторжение США в Ирак в 2003 году было скандальным. Об этом заявил китайскому изданию Global Times бывший французский дипломат, работавший послом страны в США и представителем Франции в ООН Жерар Аро.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

Он рассказал журналистам, что во время работы послом видел, что послы стран третьего мира порой выражали негодование против Запада, связывая это с колониальным прошлым. Жерар Аро высказал мнение, что «Запад читает лекции остальному миру и очень часто использует двойные стандарты», заявив, что спецоперация на Украине является не более скандальной, чем вторжение США в Ирак в 2003 году.

«Это хороший пример того, что вы можете назвать двойными стандартами. […] За последние 30 лет не было китайского военного вмешательства. С американской стороны у вас есть длинный список военных интервенций», — сказал бывший дипломат.

Он также подчеркнул, что Запад «должен учитывать в своём видении мира» то, что Китай, Индия, Южная Африка воздержались в Генеральной ассамблее ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американская газета Wall Street Journal написала, что помочь России обойти санкции может раскол в мире из-за нежелания многих стран вводить санкции в отношении РФ. В то же время британский журнал The Economist опубликовал статью, в которой говорится о том, что не все давние сторонники Вашингтона готовы присоединиться к санкционному давлению в отношении России.

Подробнее: WSJ: Россия может обойти санкции из-за раскола в мире

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