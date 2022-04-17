Салина-Крус, Мексика, 17 апреля, 2022, 06:41 — ИА Регнум. В городе Салина-Крус на юге Мексики потушили возобновившийся пожар на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) государственной нефтегазовой компании Pemex. Об этом 16 апреля сообщает пресс-служба предприятия.

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пресс-служба компании Pemex «Пожарные НПЗ и региональной службы реагирования на чрезвычайные ситуации завершили работы по тушению и охлаждению продукта и ёмкости».

Отмечается, что работа НПЗ на время ликвидации последствий происшествия была приостановлена, среди сотрудников предприятия пострадавших нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар на нефтеперерабатывающем заводе государственной нефтегазовой компании Pemex на тихоокеанском побережье Мексики возобновился. Огнём оказалась охвачена та же вертикальная ёмкость для топлива объёмом около 100 тысяч баррелей, которую потушили накануне.