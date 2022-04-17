Грозный, 17 апреля, 2022, 06:37 — ИА Регнум. Филиал ВГТРК в Чеченской республике, канал ГТРК «Вайнах», был заблокирован руководством видеохостинга YouTube. Об этом 17 апреля сообщила пресс-служба телеканала со ссылкой на заявление директора ГТРК Рузаны Веселаевой.

Иван Шилов ИА REGNUM YouTube

Как уточнила Веселаева, телеканал вёл свой аккаунт в YouTubе с соблюдением всех требований видеохостинга, перед блокировкой никаких предупреждений о возможных нарушениях либо объяснений от руководства видеохостинга не поступало.

«Меня не удивило поведение видеохостинга. Его руководство еще раз доказало, что боится правды. Подобные моменты мотивируют нас как профессионалов еще более качественно предоставлять наш контент зрителям, которые хотят владеть достоверной информацией», — отметила Веселаева.

Директор ГТРК «Вайнах» пояснила, что YouTube-канал телекомпании освещал события, происходящие в Чечне, и деятельность главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Кроме того, канал публиковал материалы о российской спецоперации на Украине.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев оценил возможность отключения в России американского видеохостинга YouTube.