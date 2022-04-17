Кунгур, Пермский край, 17 апреля, 2022, 06:26 — ИА Регнум. В Кунгуре Пермского края местному жителю предъявили обвинение в преступлении против 13-летней девочки. Об этом сообщает краевое управление СКР.

Скриншот страницы sledcom.ru Следственный комитет

Информация о совершении преступления поступила правоохранителям 11 апреля. Подозреваемым оказался 37-летний гражданин. Следователи считают, что он, управляя автомобилем, заметил на улице девочку, догнал её и совершил развратные действия.

Сейчас ему грозит восемь лет колонии. Проводится расследование.