Киев, 17 апреля, 2022, 06:16 — ИА Регнум. На Украине подсчитали возможное сокращение ВВП из-за специальной операции России. Он может упасть наполовину, сообщил в интервью местному телеканалу министр финансов Украины Сергей Марченко.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

Глава финансового ведомства заявил о схожих прогнозах Всемирного банка, украинских Минфина и Минэкономики. По словам Марченко, «от 30% до 50% ВВП могут быть потеряны».

В то же время министр добавил, что давать оценки рано, так как всё будет зависеть от хода проведения спецоперации.

Напомним, 10 апреля Всемирный банк спрогнозировал, что ВВП Украины по итогам 2022 года может сократиться на 45,1%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что специальная военная операция на Украине отразится на снижении прогнозов для более чем 140 стран, на долю которых приходится 86% мирового ВВП.

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