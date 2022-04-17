Петропавловск-Камчатский, , 06:16 — REGNUM Пеплопад может пройти в двух населённых пунктах после выброса пепла вулканом Шивелуч на Камчатке. Об этом 17 апреля сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю.

Вулкан Шивелуч NASA

Пепловый выброс был зафиксирован вулканологами днём 17 апреля, высота пеплового столба составила 4000 метров при высоте самого вулкана 3283 метра. Шлейф пепла распространился на юго-восток от вулкана на расстояние до 15 км. На пути распространения шлейфа расположены село Крутоберегово и посёлок Усть-Камчатск Усть-Камчатского муниципального района. В данных населённых пунктах не исключена возможность пеплопада.

Жители обеих населённых пунктов предупреждены о возможном выпадении пепла, им даны рекомендации, разработанные для подобной ситуации. В частности, рекомендуется как можно меньше оставаться на улице, пользоваться респираторами, плотно закрыть в доме окна и двери, защитить бытовую технику пластиковой плёнкой или плотной тканью, не выполнять тяжёлую работу и не растапливать печь.

В настоящее время выпадение пепла не зарегистрировано. Туристтческих групп в районе вулкана нет.

Ранее ИА REGNUM об активности вулкана Безымянный на Камчатке, который выбросил столб пепла на высоту пять километров.

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