Москва, 17 апреля, 2022, 06:15 — ИА Регнум. В воскресенье, 17 апреля, в Москве будет облачно с прояснениями, местами небольшие осадки (дождь, мокрый снег), температура воздуха +4… +6 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Мужчина на роликах. Весенняя Москва

В ночь на 18 апреля в Москве облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура воздуха −1… +1 °C.

Ветер северо-восточный 5−11 м/с. Атмосферное давление 753 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +3… +8 °C днём. Ночью — −4… +1 °C, местами гололедица.

В понедельник, 18 апреля, днём в столице ожидается +9… +11 °C, по области +6… +11 °C, облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью в регионе ожидается −2… +3 °C, местами небольшой дождь.