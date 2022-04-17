Владивосток, , 06:00 — REGNUM Изменений радиационного фона после запуска снарядов со стороны Северной Кореи в Приморском крае не зафиксировано. Об этом 17 апреля сообщил пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков.

Мыс Балюзек, Приморский край Алексей Иванов © ИА REGNUM

Приморский край является единственным регионом России, граничащим с Северной Кореей. Радиационный фон после запусков снарядов со стороны КНДР остался в пределах 11-15 мкр/ч, что соответствует обычным показателям по Приморскому краю.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Северная Корея осуществила запуск двух снарядов в сторону Японского моря. По данным южнокорейских военных, скорость снарядов составила 4 Маха, они преодолели расстояние 110 км.

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