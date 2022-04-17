Новосибирск, , 05:59 — REGNUM В Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту преступления в отношении двух сотрудников полиции, один из которых находится на лечении. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

Полиция Иван Шилов © ИА REGNUM

Под уголовное преследование попали 23-летний мужчина и его 39-летняя знакомая. Следствие полагает, что преступление было совершено 14 апреля в селе Усть-Изесс Венгеровского района Новосибирской области.

Правоохранители отмечают, что в тот день возле одного из домов для опроса по административному делу полицией был остановлен фигурант уголовного дела. По данным управления, подозреваемый, противодействуя действиям стражей порядка, вместе со знакомой нанёс им телесные повреждения, после чего они покинули место происшествия.

Через некоторое время злоумышленников задержали и доставили в отдел полиции.

В управлении уточняют, что во время допроса подозреваемые дали признательные показания. Следствием решается вопрос о предъявлении обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

В ведомстве также сообщают, что один из полицейских проходит лечение, второй после оказания медицинской помощи вернулся к службе.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2022 года в Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего подростка, которого подозревают в применение насилия в отношении сотрудника полиции.

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