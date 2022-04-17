Анкара, , 05:35 — REGNUM В Турции создали авиакомпанию Southwind для перевозок жителей России на курорты страны. Местом её размещения станет Анталья. Об этом сообщил портал Airport Haber.

Самолет Дарья Антонова © ИА REGNUM

Первые туристические вылеты вновь созданная авиакомпания планирует начать в конце мая, точная дата не сообщается. Перевозки будут осуществлять пять самолётов Airbus, сама компания Southwind будет базироваться в Анталье.

Отмечается, что ситуация на Украине оказывает «негативное влияние» туризм в Турции, поэтому принято решение о создании авиакомпании, чтобы «российский рынок не оставался пустым и поток туристов из этой страны в Турцию не прекращался».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее турецкая авиакомпания Turkish Airlines продлила отмену авиаперелётов в Белоруссию, на Украину, в Сочи и в Ростов-на-Дону.

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