Анкара, 17 апреля, 2022, 05:35 — ИА Регнум. В Турции создали авиакомпанию Southwind для перевозок жителей России на курорты страны. Местом её размещения станет Анталья. Об этом сообщил портал Airport Haber.

Дарья Антонова ИА REGNUM Самолет

Первые туристические вылеты вновь созданная авиакомпания планирует начать в конце мая, точная дата не сообщается. Перевозки будут осуществлять пять самолётов Airbus, сама компания Southwind будет базироваться в Анталье.

Отмечается, что ситуация на Украине оказывает «негативное влияние» туризм в Турции, поэтому принято решение о создании авиакомпании, чтобы «российский рынок не оставался пустым и поток туристов из этой страны в Турцию не прекращался».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее турецкая авиакомпания Turkish Airlines продлила отмену авиаперелётов в Белоруссию, на Украину, в Сочи и в Ростов-на-Дону.