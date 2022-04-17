Берлин, , 05:34 — REGNUM Деятельность канцлера Германии Олафа Шольца не одобряют 49% жителей страны, что является новым антирекордом с момента его вступления в должность. Об этом со ссылкой на результаты проведённого социологическим институтом INSA опроса 17 апреля сообщает газета Bild am Sonntag.

Канцлер Германии Олаф Шольц Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Поддержали работу главы правительства только 38% опрошенных. При этом деятельность самого федерального правительства одобрили ещё меньшее число респондентов — 35%, а недовольство им высказали уже 55%.

В опросе, проведённом по заказу издания, приняли участие 1002 человека.

Как следует из результатов других опросов, рейтинги ведущих немецких партий в настоящее время остаются практически неизменными, их колебания остаются в пределах одного процента.

Как сообщало ИА REGNUM, федеральный канцлер Германии Олаф Шольц намерен увеличить военный бюджет ФРГ на €2 млрд.

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