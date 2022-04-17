Вашингтон, 17 апреля, 2022, 05:32 — ИА Регнум. Анализ ситуации после заявления руководства Северной Кореи о пуске двух снарядов сделают совместно с союзниками в Пентагоне. Об этом 17 апреля сообщает ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

Как уточнил представитель оборонного ведомства США, в Пентагон поступила информация о заявлении КНДР касательно проведения испытаний артиллерийской системы большой дальности. В настоящее время военные США в тесной координации с союзниками и партнёрами проводят анализ происходящего.

Представитель Пентагона напомнил, что власти США ясно давали понять о своей приверженности обороне Республики Корея, Японии и территории США, а также сохранению мира и стабильности в регионе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Северная Корея произвела запуск двух снарядов в сторону Японского моря. Снаряды достигли высоты 25 км, преодолев расстояние в 110 км.