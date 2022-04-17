Вильнюс, 17 апреля, 2022, 05:15 — ИА Регнум. Грузовики из России и Белоруссии, скопившиеся на территории Литвы из-за многокилометровых очередей на пограничный контроль, приняла решение пропустить через границу Литва. Об этом 16 апреля сообщил заместитель директора литовского таможенного департамента Вигантас Пайгозинас.

Цитата из видео на YouTube Граница Литвы

Грузовики пропустят, несмотря на вступивший в силу с 16 апреля запрет на их нахождение на территории стран Евросоюза. Такое решение объясняется тем, что срок ожидания не зависит от перевозчика. Разрешение не коснётся фур, которые встали в очередь после 16 апреля, они будут перенаправлены в логистические центры либо в терминалы для перегрузки.

Пайгозинас уточнил, что грузовые автомобили без товара смогут свободно пересекать границу Литвы с Россией и Белоруссией.

Ранее ИА REGNUM сообщало о заторе из нескольких тысяч грузовиков, который образовался на польско-белорусской границе. Грузовики пытались выехать с территории ЕС до вступления в силу санкций, включающих запрет на их нахождение на территории Евросоюза.