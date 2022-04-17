Вашингтон, , 05:13 — REGNUM Помочь России обойти санкции может раскол в мире из-за нежелания многих стран вводить санкции в отношении страны. Об этом пишет американская газета Wall Street Journal (WSJ).

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Журналисты издания отмечают, что при попытке создать мировую коалицию для изоляции РФ западные лидеры сталкиваются с противодействием крупнейших развивающихся стран мира, в том числе со стороны Индии, Бразилии и Южной Африки, которые относятся к демократическим государствам. Их действия связывают, прежде всего, с экономическими интересами.

Авторы статьи делают вывод, что данный раскол «открывает России возможности для обхода западных санкций», также позволяя говорить РФ о поддержке «по всему миру».

Как сообщало ИА REGNUM, 16 апреля британский The Economist выпустил статью о том, что не все сторонники США готовы присоединиться к санкционному давлению в отношении России. Отмечается, что такие страны есть в Азии, на Ближнем Востоке, Африке и Латинской Америке. Среди них как «самая неудобная» была охарактеризована Индия.

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