Вашингтон, 17 апреля, 2022, 05:13 — ИА Регнум. Помочь России обойти санкции может раскол в мире из-за нежелания многих стран вводить санкции в отношении страны. Об этом пишет американская газета Wall Street Journal (WSJ).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Журналисты издания отмечают, что при попытке создать мировую коалицию для изоляции РФ западные лидеры сталкиваются с противодействием крупнейших развивающихся стран мира, в том числе со стороны Индии, Бразилии и Южной Африки, которые относятся к демократическим государствам. Их действия связывают, прежде всего, с экономическими интересами.

Авторы статьи делают вывод, что данный раскол «открывает России возможности для обхода западных санкций», также позволяя говорить РФ о поддержке «по всему миру».

Как сообщало ИА REGNUM, 16 апреля британский The Economist выпустил статью о том, что не все сторонники США готовы присоединиться к санкционному давлению в отношении России. Отмечается, что такие страны есть в Азии, на Ближнем Востоке, Африке и Латинской Америке. Среди них как «самая неудобная» была охарактеризована Индия.