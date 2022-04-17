Красноярск, , 04:53 — REGNUM В воскресенье, 17 апреля, в Красноярске малооблачно, без осадков, температура воздуха +21… +24 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Ветер в кронах деревьев Александр Погожев © ИА REGNUM

В 08:40 на Театральной площади было +13 °C.

Ночью с 17 на 18 апреля ожидается до +7… +12 °C, облачно, небольшой кратковременный дождь.

Скорость юго-западного ветра 7−12 м/с, на порывах до 15−18 м/с. Давление — 736 мм рт. ст.

В понедельник, 18 апреля, в Красноярске до +10… +12 °C, облачно, небольшой дождь. Ночью — до −2… +1 °C.

Во вторник, 19 апреля, в Красноярске ожидается до +2… +6 °C днём и до +0… +1 °C ночью. Облачно, без осадков.

17 апреля в Туруханском районе ожидается порывы западного ветра до 15−18 м/с, снег, метель. В центральных районов Красноярского края порывы юго-западного ветра до 17−22 м/с. В горных районах Красноярского края, Хакасии и Тувы лавиноопасно.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей Красноярского края предупредили о сильном ветре 17 апреля.

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