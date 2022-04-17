Брюссель, 17 апреля, 2022, 04:38 — ИА Регнум. Тяжёлое и лёгкое вооружение следует максимально быстро поставлять на Украину странам Евросоюза. Такое заявление 16 апреля сделала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в беседе с немецкой газетой Bild am Sonntag.

European Union 2020 Урсула фон дер Ляйен

По мнению фон дер Ляйен, все страны, входящие в Евросоюз, должны быстро доставить вооружение на Украину, так как только при таком условии эта страна может «выстоять в тяжёлой борьбе». Оружие, по словам фон дер Ляйен, может сыграть решающую роль в кризисе на Украине. При этом политик уточнила, что для неё нет различий между тяжёлым и лёгким вооружением, которое поставляется Киеву.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что США обеспокоились иссякающими запасами боеприпасов у киевского режима, поскольку ожидается, что в ближайшие дни на Украине развернутся тяжёлые наземные бои против российских подразделений.