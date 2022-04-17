Воронеж, 17 апреля, 2022, 04:25 — ИА Регнум. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту ДТП в Воронежской области, где столкнулись два автобуса. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Столкновение микроавтобуса «Форд Транзит» и рейсового автобуса «Сетра» произошло в Новоусманском районе. В связи с дорожно-транспортным происшествием СКР завёл уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности гибель более двух лиц»). Решается вопрос о назначении экспертиз.

В ведомстве отмечают, что на месте ДТП работают правоохранители, допрашиваются очевидцы, пассажиры и водители автобусов, представители перевозчика. У последних истребована документация в части регламента оказания услуг по пассажирским перевозкам.

Как сообщало ИА REGNUM, столкновение двух автобусов произошло вечером 16 апреля на федеральной трассе М-4 «Дон» в Новоусманском районе Воронежской области. На месте ДТП умерли два человека, ещё 15 человек получили травмы и ранения, в том числе 13 пострадавших госпитализировали. В Минздраве России состояние двоих пострадавших в ДТП оценили как тяжёлое.