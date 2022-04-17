Москва, , 04:08 — REGNUM В рамках программы по переселению соотечественников за семь лет, в 2014–2021 годы, переселились в Россию с Украины более 287 тыс. человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ответ пресс-центра МВД РФ.

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Отмечается, что с 2014 года по состоянию по 1 января 2022 года 32% вернувшихся в Россию соотечественников составляют переселенцы с Украины – свыше 287,6 тыс. человек, в том числе в 20 221 году – около 6,1 тыс. жителей. Речь идёт о государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом.

Напомним, что в 2014 году на Украине был совершён государственный переворот, а население Донбасса стало подвергаться геноциду со стороны киевского режима.

Отметим, что в 2022 году с начала эвакуации мирного населения Донбасса границу с Россией пересекли почти 800 тыс. человек, в том числе 16 апреля прибыли более 16 тыс. беженцев.

Как сообщало ИА REGNUM, с 19 февраля в Ростовской области в связи с наплывом беженцев из Донбасса действует режим ЧС.