Донецк, , 04:07 — REGNUM Обстрелы населённого пункта Ясиноватая и города Донецка в Донецкой Народной Республике зафиксированы со стороны украинских боевиков. Об этом 17 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в своём телеграм-канале.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

Город Донецк был обстрелян дважды в 00:35 мск и в 00:55 мск, обстрелам подвергся Петровский район города. Украинские боевики вели огонь со стороны населённого пункта Марьинка с применением снарядов калибром 152 мм. Всего было выпущено десять снарядов.

Обстрел населённого пункта Ясиноватая со стороны войск Украины был зафиксирован в 01:00 мск. В направлении населённого пункта было выпущено пять ракет из БМ-21 «Град».

Информация о пострадавших и разрушениях инфраструктуры не поступала.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в ДНР из-за обстрелов за сутки пострадали 26 местных жителей.

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