Киев, 17 апреля, 2022, 03:43 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский заявил украинским СМИ, что при заключении договора между Киевом и Москвой потребуется не одна встреча с президентом России Владимиром Путиным.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

Зеленский заявил прессе, что выступает за организацию встречи с российским лидером как можно быстрее, высказав мнение, что одной встречей переговоры не обойдутся. Он сослался на то, что предстоит обсудить «много вопросов», при этом часть из них остаётся спорной – в частности, по Донбассу и Крыму.

Напомним, ранее Зеленский заявил о готовности Киева обсуждать с Россией вопрос об отказе от вступления в НАТО. Говоря о договоре с РФ по урегулированию конфликта, он отметил, что он должен включать два отдельных документа.

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Отметим, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что глава государства Владимир Путин никогда принципиально не отказывался от встречи с Владимиром Зеленским, но подчёркивал необходимость подготовки для этого текста документа.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия признала Луганскую и Донецкую Народные Республики, начав 24 февраля по их просьбе военную спецоперацию по защите населения Донбасса, которое восемь лет подвергается «геноциду со стороны киевского режима». Владимир Путин пояснял, что цель спецоперации — демилитаризация и денацификация Украины.