Сеул, 17 апреля 2022, 03:25 — REGNUM Пуск двух снарядов в сторону Японского моря произвела Северная Корея. Об этом 17 апреля сообщило агентство Yonhap.
Уточняется, что по информации, полученной южнокорейскими военнослужащими на основе анализа данных, пуск снарядов был осуществлён примерно в 18:00 (12:00 мск), из района города Хамхын на восточном побережье Корейского полуострова в сторону Японского моря.
Скорость снарядов достигла 4 Маха. Снаряды пролетели 110 км, ими была достигнута максимальная высота 25 км.
Разведывательные ведомства Южной Кореи и США ведут тщательный анализ деталей запуска ракеты.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын проинспектировал успешные испытания нового оружия.
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