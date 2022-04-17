Сеул, , 03:25 — REGNUM Пуск двух снарядов в сторону Японского моря произвела Северная Корея. Об этом 17 апреля сообщило агентство Yonhap.

Запуск баллистической ракеты. КНДР Egloos.com

Уточняется, что по информации, полученной южнокорейскими военнослужащими на основе анализа данных, пуск снарядов был осуществлён примерно в 18:00 (12:00 мск), из района города Хамхын на восточном побережье Корейского полуострова в сторону Японского моря.

Скорость снарядов достигла 4 Маха. Снаряды пролетели 110 км, ими была достигнута максимальная высота 25 км.

Разведывательные ведомства Южной Кореи и США ведут тщательный анализ деталей запуска ракеты.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын проинспектировал успешные испытания нового оружия.

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