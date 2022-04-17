Вашингтон, , 03:13 — REGNUM 24-летний российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов побил рекорд команды по числу заброшенных шайб за один регулярный чемпионат.

Кирилл Капризов Алексей Колчин © ИА REGNUM

В матче чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) заброшенная шайба в ворота «Сент-Луиса» стала для нападающего «Миннесоты» 43-й в сезоне. Таким образом, по числу шайб Кирилл Капризов стал первым в истории команды, побив рекорд Мариана Габорика и Эрика Стаала, которые забили 42 гола.

Всего у Капризова 93 очка в 77-ми матчах сезона.

Напомним, что 6 апреля Капризов забросил 40-ю шайбу в сезоне НХЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, «Миннесота» занимает третье место в Западной конференции НХЛ.

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