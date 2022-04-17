Вашингтон, 17 апреля, 2022, 03:13 — ИА Регнум. 24-летний российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов побил рекорд команды по числу заброшенных шайб за один регулярный чемпионат.

Алексей Колчин ИА REGNUM Кирилл Капризов

В матче чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) заброшенная шайба в ворота «Сент-Луиса» стала для нападающего «Миннесоты» 43-й в сезоне. Таким образом, по числу шайб Кирилл Капризов стал первым в истории команды, побив рекорд Мариана Габорика и Эрика Стаала, которые забили 42 гола.

Всего у Капризова 93 очка в 77-ми матчах сезона.

Напомним, что 6 апреля Капризов забросил 40-ю шайбу в сезоне НХЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, «Миннесота» занимает третье место в Западной конференции НХЛ.