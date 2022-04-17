Пхеньян, , 03:13 — REGNUM Успешные испытательные стрельбы нового тактического управляемого оружия проинспектировал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Об этом 17 апреля сообщило Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

Запуск. КНДР Haz.de

Уточняется, что новая система вооружения имеет большое значение для радикального «повышения эффективности огневой мощи передовых частей дальнобойной артиллерии и повышения эффективности действий тактического ядерного оружия КНДР и диверсификации задач их огневой мощи».

В ходе инспекции Ким Чен Ын высоко оценил результаты научных исследований в оборонной сфере, а также дал руководящие указания «по дальнейшему наращиванию обороноспособности и ядерных боевых сил страны».

Отмечается, что испытания нового вооружения прошли успешно.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что специальный представитель США по КНДР Сон Ким отправится с официальным визитом Сеул для встречи с южнокорейскими коллегами, чтобы обсудить недавние запуски межконтинентальных баллистических ракет Северной Кореей.

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