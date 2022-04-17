Дамаск, 17 апреля, 2022, 03:11 — ИА Регнум. Действия Израиля в отношении прихожан иерусалимской мечети Аль-Акса находятся в русле поощряемой США политики и угрожают миру и безопасности на Ближнем Востоке. Об этом 16 апреля заявил МИД Сирии.

Мечеть Аль-Акса, юго-восточная часть Храмовой горы. На этом месте находилась штаб-квартира тамплиеров

В заявлении внешнеполитического ведомства отмечается, что правительство страны «с глубокой обеспокоенностью следит за опасными событиями в Восточном Иерусалиме».

МИД Сирии «В Дамаске самым решительным образом осуждают преступления, совершённые израильскими оккупационными силами на территории мечети Аль-Акса на Храмовой горе, в результате которых сотни прихожан были ранены».

Сирийские дипломаты подчёркивают, что со стороны международного сообщества отсутствуют реальные шаги «с целью прекращения израильских нападений на мирное арабское население». А освобождение Палестины «останется основным приоритетом для Сирии и всех арабских народов».

МИД Сирии «Неограниченная поддержка, оказываемая США Израилю, поощрение Вашингтоном строительства незаконных еврейских поселений на конфискованных палестинских землях не изменит, однако, исторических реалий и не заставит арабов отказаться от своих законных прав».

По данным палестинского агентства WAFA, 153 араба и не менее восьми израильтян пострадали в результате применения израильской полицией спецсредств, не менее 30 прихожан мечети Аль-Акса поступили в больницы с ранениями резиновыми пулями.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан 15 апреля отдал дань уважения всем палестинским мученикам, заявив, что произошедшее в мечети Аль-Акса свидетельствует о сопротивлении палестинцев и беспомощности Израиля.

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