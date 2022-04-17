Анкара, , 02:57 — REGNUM В Турции председатель оппозиционной партии благополучия Темель Карамоллаоглу обвинил президента Реджепа Тайипа Эрдогана в разжигании войны в Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Habertürk.

Сирия Иван Шилов © ИА REGNUM

Оппозиционный политик считает, что возглавляемая Эрдоганом партия справедливости и развития «предприняла первые шаги, чтобы запутать Сирию».

«Мы никогда этого не одобряли. Сирия превратилась в кровавую баню», — высказал мнение Темель Карамоллаоглу 16 апреля в эфире телеканала Habertürk.

Он также обратил внимание на то, что Турции нужно решать проблему с 30 млн беженцев из Сирии, которые прибыли в страну.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Al-Araby-al-Jadid заявило, что в Сирии усугубляется конфликт между правительственными войсками и отрядами курдского ополчения.

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