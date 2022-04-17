Лондон, , 02:29 — REGNUM В Великобритании полицейским рекомендовали использовать гендерно нейтральный язык при обращении к жителям, отказавшись от слов «сэр» или «мэм». Об этом сообщила 17 апреля газета The Mail on Sunday.

Полиция Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». реж Юрий Бутырин, Александр Люткевич 1997. Россия

В публикации заявляется, что в Королевстве проводят специальные тренинги для полицейских по общению с лицами нетрадиционной сексуальной ориентации. Во время инструкций рекомендуется стражам порядка «не говорить «сэр» или «мэм» в пользу гендерно нейтральных терминов», то есть »избегать предположений о сексуальной ориентации» того или иного человека.

Уточняется, что полицейским предлагается отказаться от таких слов, как «леди», «джентльмены», «мэм», «сэр», «девушки» (девочки), «парни» (мальчики), «муж», «жена».

Эти рекомендации подверг критике председатель правящей Консервативной партии Великобритании и депутат Хартфордшира Оливер Доуден, подчеркнув, что правоохранителям нужно сконцентрироваться на борьбе с преступностью.

По данным издания, подразделения по взаимодействию с представителями ЛГБТ-сообществ работают в 43-х полицейских участках страны.

Как сообщало ИА REGNUM, с 11 апреля граждане США смогут оформлять паспорта с обозначением «X» в графе пола. Такой документ будет выдаваться гражданам, не определяющих себя ни мужчиной, ни женщиной.

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