Мехико, 17 апреля, 2022, 02:34 — ИА Регнум. В мексиканском штате Мехико автобус, перевозящий паломников, в районе Малиналько потерял управление и протаранил порядка 15 легковых автомобилей. Об этом 16 апреля сообщает телеканал Televisa.

Автобус

В результате столкновений травмы различной степени тяжести получили не менее десяти человек. О погибших информация не поступала.

В настоящее время на месте ДТП работают спасатели и несколько бригад медиков. Большинству пострадавших помощь оказывается на месте, несколько человек поступило в больницу Мальналько.

В качестве наиболее вероятной причины аварии правоохранители рассматривают отказ тормозной системы автобуса.

Как сообщало ИА REGNUM, в Воронежской области в тяжёлом состоянии находятся двое пострадавших из 13-ти госпитализированных после ДТП с участием двух автобусов.

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