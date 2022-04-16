Москва, 17 апреля, 2022, 02:08 — ИА Регнум. Прекратить любые боевые действия и сложить оружие предложили заблокированным на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе боевикам Вооружённые силы России. Об этом 17 апреля сказано в заявлении руководителя межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию на Украине, начальника Национального центра управления обороной РФ генерал-полковника Михаила Мизинцева.

Prompolit.info Завод «Азовсталь» в Мариуполе

Вооруженные силы России предложили боевикам националистических батальонов и иностранным наёмникам, заблокированным на металлургическом комбинате «Азовсталь», с учётом их катастрофического положения, а также руководствуясь гуманными принципами, прекратить любые боевые действия и сложить оружие.

Всем сложившим оружие гарантируется сохранение жизни. Для реализации мероприятий гуманитарной операции российская сторона предложила свой алгоритм действий.

Начиная с 05:00 мск будет установлена непрерывная связь между российской и украинской сторонами для взаимного обмена информацией. В 05:30 мск объявляется «режим полной тишины» с гарантией его неукоснительного соблюдения обеими сторонами.

Начало действия «режима тишины» с 06:00 мск обеими сторонами обозначается поднятием флагов: красных с российской стороны, и белых с украинской стороны, по всему периметру «Азовстали». Факт готовности к введению «режима тишины» сторонами подтверждается по всем каналам связи. С 06:00 до 13:00 мск открывается и действует гуманитарный коридор для выхода всех без исключения украинских вооруженных подразделений и иностранных наемников без какого-либо оружия и боеприпасов.

Данное заявление, как указал Мизинцев, подлежит немедленному опубликованию и доведению до ООН, ОБСЕ, Международного комитета Красного Креста и других международных организаций через все имеющиеся информационные ресурсы, включая СМИ.

«Кроме того, указанное срочное заявление в течение ночи будет непрерывно доводиться украинским формированиям на «Азовстали» по всем радиоканалам с интервалом каждые 30 минут», — добавил Мизинцев.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что боевики, заблокированные на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе, потребовали от киевских властей выдать им разрешение сдаться в плен и сложить оружие.